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طرح 3 مناقصات في 3 مدن جديدة لأعمال الكهرباء وإنشاء وحدة إطفاء

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طرح 3 مناقصات في 3 مدن جديدة لأعمال الكهرباء وإنشاء وحدة إطفاء طرح 3 مناقصات في 3 مدن جديدة لأعمال الكهرباء وإنشاء وحدة إطفاء

صرح المهندس حسام فتحي أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بأنه سيتم طرح تنفيذ أعمال كهرباء المرحلة الأولى بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس مصطفى سعيد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: ” إنه سيتم طرح إنشاء وحدة إطفاء، بمركز خدمات المدينة، وذلك في مناقصةٍ عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”.

كما قال المهندس محمد عبد الحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه سيتم طرح أعمال توريد وتركيب أغطية لزوم المطابق، وغرف التفتيش، وغرف المحابس، بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ويأتي طرح هذه المناقصات في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير وتوفير كافة الخدمات، لسكان المدن الجديدة.

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