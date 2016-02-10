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بالصور.. الحكومة توقع اتفاقية مع شركة بريطانية لتقديم استشارات تقييم المطارات

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بالصور.. الحكومة توقع اتفاقية مع شركة بريطانية لتقديم استشارات تقييم المطارات بالصور.. الحكومة توقع اتفاقية مع شركة بريطانية لتقديم استشارات تقييم المطارات
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق بشأن تقييم بعض المطارات المصرية، بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى إسماعيل أبو العز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأندرياس كارلتون سميث، رئيس مجلس إدارة شركة كنترول ريسكس البريطانية (الشرق الأوسط)، بحضور حسام كمال وزير الطيران المدنى، وهشام زعزوع وزير السياحة.

من ناحيته، أشار حسام كمال وزير الطيران المدنى، عقب التوقيع، إلى أن الاتفاق ينص على أن تقدم الشركة البريطانية الاستشارات اللازمة للحكومة المصرية لتقييم المطارات المصرية، بما يساهم فى تحقيق أفضل التطوير فى هذا المجال، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقات يتم إبرامها وتنفيذها على مستوى المطارات فى دول العالم المختلفة.

وأضاف الوزير أن الاتفاق سيتم تنفيذه على مرحلتين، ويقتصر نطاق العمل خلال المرحلة الأولى على ثلاث مطارات دولية هى القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، مضيفاً أن مدة التنفيذ للمطارات الثلاث لن تتجاوز 6 أشهر كما أن التكلفة ستكون أقل من2 700 ألف دولار ممولة من صندوق دعم السياحة.
>وأكد وزير الطيران أن الشركة ستقوم بالتقييمات المطلوبة للإجراءات فى المطارات الثلاث، ثم تقديم توصياتها المرتبطة بكل مطار، وتوضيح الإجراءات المطلوبة التى يمكن اتخاذها على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف الوزير أن خطوات التقييم من جانب الشركة ستشمل العديد من المحاور من أبرزها أنماط التدريب اللازمة، والأجهزة والمعدات التى يتطلبها العمل سواء من حيث زيادة عددها والعمل على التحديث المستمر لها.

من جانبه، أشار وزير السياحة إلى تطلعه فى أن يكون لهذه الاتفاقية آثار إيجابية ملحوظة على حركة السياحة الوافدة إلى ، ومن ثم على قطاع السياحة، مضيفاً أن نظام التقييم معمول به فى كافة المطارات العالمية، للسعى دائماً نحو الوصول إلى أفضل صيغة تراعى أنظمة منظمة الطيران الدولى الحالى، وتعمل على مواجهة المخاطر المحتملة، ومعالجة أوجه القصور.

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (1)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (2)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (3)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (4)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (5)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (6)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (7)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (8)

اتفاقية وزارة السياحة والمطارات (9)
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