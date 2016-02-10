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النقل: خبراء تطوير السكة الحديد لن يتدخلوا فى التسعير ولا الإدارة

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النقل: خبراء تطوير السكة الحديد لن يتدخلوا فى التسعير ولا الإدارة النقل: خبراء تطوير السكة الحديد لن يتدخلوا فى التسعير ولا الإدارة
قال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، السكة الحديد بها كوادر لا يمكن إنكارها، ولكننا بحاجة إلى خبراء لتطوير السكة الحديد فى الإدارة والتشغيل، لوضع نظام نمشى عليه من خلال مكتب خبرة عالمى يصمم نظاما للتشغيل، وأن الذين سيعملون على الأرض من الهيئة، "وبدل من أن يسافر عدد من العاملين لمدة أسبوعين إحنا نجيب أربعة أو خمسة خبراء يعلموا الناس كلها".

وأشار المتحدث باسم وزارة النقل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الأربعاء، أن الخبراء يمكن أن يستمروا فى عملهم فى فترة تتراح من 6 أشهر لسنة، وأن المكتب ليس له علاقة بالتسعير ولا التشغيل، ولا الإدارة.
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