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بالصور.. انطلاق ماراثون الجامعات المصرية بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة

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بالصور.. انطلاق ماراثون الجامعات المصرية بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة بالصور.. انطلاق ماراثون الجامعات المصرية بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة
انطلق منذ قليل، ماراثون الجامعات المصرية للجرى، والذى تنظمه جامعة أسوان، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى، والشباب والرياضة، بمشاركة 21 جامعة مصرية.

وبدأ طلاب الجامعات فى الجرى من أمام نادى التجديف الرياضى بكورنيش أسوان، وحتى استاد أسوان، بمشاركة 27 طالبا وطالبة وذوى الاحتياجات الخاصة ومشرفين من كل جامعة من الجامعات المشاركة، بهدف تنشيط السياحة الخارجية والداخلية بالمدينة خلال موسم الشتاء.

ماراثون الجامعات المصرية للجرى (1)

ماراثون الجامعات المصرية للجرى (2)

ماراثون الجامعات المصرية للجرى (3)

ماراثون الجامعات المصرية للجرى (4)


>- 21 جامعة مصرية تشارك اليوم فى "ماراثون جرى" بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة
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