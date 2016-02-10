"الإسكان": 2000 حاجز بـ"دار مصر" يختارون عينات التشطيب من إجمالى 4 آلاف

أعلن المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ مشروع "دار مصر " للإسكان المتوسط، الذى تنفذه وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك نحو 2000 بالمشروع اختاروا عينات التشطيب، من إجمالى 4 آلاف سجلوا بياناتهم من خلال رابط "الإسكان المتوسط" بالموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities .gov.eg"، الذى بدأ إطلاقه السبت الماضى، ومن المقرر استمرار الموقع فى تلقى اختيارات الحاجزين لعينات التشطيب حتى 20/2/2016 .

وقال المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ المشروع، فى حالة عدم تحديد اختيار من الحاجزين خلال الفترة المعلن عنها، سيتم تخصيص النموذج الأكثر اختيارا لهم، كما أن النموذج الذى سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده وتحويله إلى النموذج الأكثر اختيارا، وفى حالة الرغبة لمعاينة النماذج على الطبيعة، يمكن للحاجزين زيارة المشروع بمدينة العبور.

وأوضح "نبيه"، أن خطوات التسجيل متاحة على الموقع الإلكترونى، ويمكن فى حالة وجود أى استفسار التواصل مع فريق العمل بالهيئة من خلال البريد الإلكترونى.

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