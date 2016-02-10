اجتماعات مغلقة لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا واللجان الفنية لكل دولة

يعقد الآن وزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعات منفردة ومغلقة، مع وفودهم فى الخرطوم، بشأن سد النهضة، لمناقشة المسودة النهائية للعرض الفنى المشترك للمكتبين "بى.أر.أل" و"أرتيليا".

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الدول الثلاث على مدار يومين يتم خلالهما التوافق حول المسارات الثلاث، تمهيدا للاتفاق على موعد للتعاقد مع المكتبين الفرنسيين بعد إعداد المسودة النهائية للعرض الفنى والمالى، بحضور المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت" والبدء فى دراسات المشروع الإثيوبى تنفيذا لاتفاق المبادئ الذى وقع عليه قادة الدول الثلاثة مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم.