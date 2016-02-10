استئناف القاهرة تقضى بأحقية موظفى 4 شركات وفندقين فى الأرباح والعلاوات

أصدرت هيئة التحكيم العمالية، بمحكمة استئناف القاهرة الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار جمال الخولى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العليم على، ووسام الدين السيد، وهشام بيومى سلطان، حكما بأحقية العاملين بأسمنت طرة، والسويس، والنيل للتنكات، وسيناء للمنجنيز، وفندقى ماريوت القاهرة، وبريزدنيت الزمالك، فى الأرباح والعلاوات وحافز جذب للعمالة، ومقابل عمولة الخدمة، وذلك فى قضايا التحكيم المرفوعة من النقابات العمالية المعنية.

ورفضت هيئة التحكيم مطلب النقابة العامة للبناء والأخشاب، والمتمثل فى صرف الفروق المالية للعاملين عن الأرباح المحققة فى عام 2005 بشركة أسمنت طرة.

وأصدرت هيئة التحكيم العمالية حكمها بحضور محكمى وزارة القوى العاملة، جمال أحمد الجفال، ومحمد السيد عبد الغنى، ومحكمى النقابات العامة للبناء والأخشاب، والمناجم والمحاجر والسياحة والفنادق ومحكمى الشركات، وبحضور أمين السر عاطف محمد شحاتة .