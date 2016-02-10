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خبر في الجول - محمد صلاح يريد نجم الزمالك السابق في الجهاز الفني.. وعودة علاء عبد الغني

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خبر في الجول - محمد صلاح يريد نجم الزمالك السابق في الجهاز الفني.. وعودة علاء عبد الغني خبر في الجول - محمد صلاح يريد نجم الزمالك السابق في الجهاز الفني.. وعودة علاء عبد الغني

طلب محمد صلاح مدرب الزمالك المؤقت ضم نجم الفريق السابق عبد الحليم علي إلى الطاقم الفني الذي سيتولى المسؤولية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأقال الزمالك أحمد حسام ميدو عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون مقابل الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز وعين رئيس النادي مرتضى منصور لاعب الفريق السابق محمد صلاح مدربا بصفة مؤقتة.

وعلم FilGoal.com أن صلاح طلب من مرتضى ضم عبد الحليم علي للجهاز الفني للفريق الذي ستكون مهمته الأولى مواجهة وادي دجلة الأحد المقبل.

وسيعود علاء عبد الغني لاعب الزمالك ومساعد البرتغالي جوزوالدو فيريرا السابق إلى الجهاز الفني وفقا لما علمه FilGoal.com من اجتماع مرتضى مع صلاح وإسماعيل يوسف حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وسينضم إلى الجهاز الفني مدرب لياقة بدنية تونسي الأصل فرنسي الجنسية.

ولم يتطرق مرتضى خلال الاجتماع إلى الحديث عن الجهاز الفني المقال بقيادة ميدو وإنما تحدث عما هو قادم.

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