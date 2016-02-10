سعد سمير: مستعد لحمل أحذية زملائي من أجل الفوز.. ولا تقسوا على مدافعي الزمالك

أوضح سعد الدين سمير مدافع الأهلي أنه لا يهتم بالمشاركة في المباريات بقدر رغبته في مواصلة الفريق للانتصارات.

وفي تصريحات لقناة سي بي سي رفض سعد التقليل من خط دفاع الزمالك بعد هدف ماليك إيفونا وأوضح أن الهدف لا يعيب المدافعين علي جبر وأحمد دويدار.

وخسر الزمالك بهدفين دون مقابل الثلاثاء أمام الأهلي أحرزهما إيفونا وعمرو جمال ليزداد الفارق بينه وبين الأخير المتصدر إلى 7 نقاط بعد انتهاء الدور الأول من الدوري.

وقال سعد:"الحمد لله على المكسب، كنا نجتمع قبل المباراة ونؤكد على عدم ترك الحالة السائدة بالشارع حول قدرتنا على المكسب السهل وعدم الاستهتار بالخصم والمباراة كانت لها حسابات أخرى وهذا ما صنع الفارق".

وعن هدف إيفونا "توقعنا هذا الهدف لأنه يسجل بهذه الطريقة من قبل أن ينضم إلى الأهلي".

ودافع اللاعب الدولي المصري عن ثنائي الزمالك "في نفس الوقت ثنائي الزمالك جبر ودويدار لم يرتكب أية أخطاء يستحق كل هذه السخرية. لا يجب أن نقسو على اللاعبين بتلك الطريقة الأمر كله راجع للتوفيق وعدم التوفيق، الهدف جميل لكن لا يستحق كل تلك الضجة".

واستطرد "لا يوجد لاعب لا يحب المشاركة خصوصا أنني منذ شهرين كنت أشارك ضد الزمالك في القمة، لكن هناك فترة تتواجد على الدكة، لكن كأبناء للنادي لا يهم سوى فوز الأهلي والانتصارات المتتالية حتى وإن وصل الأمر إلى حمل أحذية زملائي من أجل المكسب".

وأضاف "جبر ودويدار لاعبان دوليان وبكل تأكيد سيقدمان إضافة للمنتخب وإن أقمنا محكمة لكل لاعب يخطئ فلن نجد لاعبين مستقبلا".