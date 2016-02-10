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علاء عبد الغني لـ في الجول: أرحب بالعودة للزمالك بيتي.. والتتويج بالدوري ممكن

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علاء عبد الغني لـ في الجول: أرحب بالعودة للزمالك بيتي.. والتتويج بالدوري ممكن علاء عبد الغني لـ في الجول: أرحب بالعودة للزمالك بيتي.. والتتويج بالدوري ممكن

رحب علاء عبد الغني المدرب المساعد لطلائع الجيش بالعودة للعمل في الزمالك، بعد أن رحل عن الفريق الأبيض مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وناقش مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مستقبل الجهاز الفني للفريق مع المدرب المؤقت محمد صلاح وإسماعيل يوسف مدير الكرة، بعد إقالة جهاز أحمد حسام "ميدو". ( طالع تفاصيل الجلسة )

ويريد الزمالك عودة عبد الغني للعمل مع الجهاز الفني للفريق، بعدما كان مساعدا للبرتغالي فيريرا في التتويج بالدوري والكأس.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "الزمالك بيتي، وبالطبع أرحب بالعودة للعمل مع الفريق في أي وقت".

واستدرك "لكن الأمر مشروط بموافقة إدارة طلائع الجيش، فهو النادي الذي فتح بابه لي مع بداية الموسم وأنا سعيد بالعمل معهم وليس لدي مشكلة في استكمال مهمتي لو رفضوا عودتي للزمالك".

ثم انتقل للحديث عن الزمالك "الدوري لايزال طويلا، أمامنا 18 مباراة في الدور الثاني ولابد أن يثق لاعبو الزمالك في قدراتهم".

وواصل متما "الزمالك لايزال قادرا على الفوز بالدوري".

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فيديو اليوم السابع