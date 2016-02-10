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تقرير في الجول - الأهلي توج بعد أخر مرة اتسع الفارق إلى 7 نقاط مع الزمالك

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تقرير في الجول - الأهلي توج بعد أخر مرة اتسع الفارق إلى 7 نقاط مع الزمالك تقرير في الجول - الأهلي توج بعد أخر مرة اتسع الفارق إلى 7 نقاط مع الزمالك

انتهى الدور الأول والفارق 7 نقاط لصالح الأهلي، نفس الفارق الذي توج الأخير باللقب موسم 2010-2011.

استطاع الأهلي زيادة الفارق، قسا على خصمه التقليدي الزمالك بثنائية ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط بعد انتهاء الدور الأول من المسابقة الذي يتبقى فيه لكل منهما مباراة مؤجلة.

وكان الفارق نفسه عندما حصد الأهلي اللقب منذ 5 أعوام، حين توج في استاد الكلية الحربية بالفوز على المقاولون العرب 5-1 مستفيدا من تعادل الزمالك في نفس التوقيت مع وادي دجلة 1-1 في استاد القاهرة.

ولم يصل الفارق إلى 7 نقاط بين القطبين لصالح الأهلي منذ ذلك الحين، منذ الجولة قبل الأخيرة من البطولة موسم 2010-2011 حين قاد مانويل جوزيه الكتيبة الحمراء لتخطي رجال حسام حسن الذين ظلوا على قمة الترتيب حتى الجولة الـ24.

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