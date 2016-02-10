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دراسة: عقل الإنسان أقل دقة وتركيزا فى الشتاء

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دراسة: عقل الإنسان أقل دقة وتركيزا فى الشتاء دراسة: عقل الإنسان أقل دقة وتركيزا فى الشتاء
كشف باحثون أن العقل يعمل بشكل أكثر دقة فى فصل الصيف، وأن فصل الشتاء ربما يجعل حواسنا أكثر فتورا ما يجعل عقولنا أقل دقة وتركيزًا .

وبحسب الدراسة التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على ما يبدو فإن عقولنا تتجه لأن تكون أكثر تركيزا عندما تكون ساعات النهار طويلة ويبلغ التركيز ذروته وقت التحول إلى فصل الصيف فى شهر يونيو.
>وخلال الدراسة تم حرمان مجموعة من الأشخاص من النوم لمدة يومين، ثم تم وضعهم فى أماكن ذات إضاءة خافتة لمدة ثلاثة أيام أخرى.

وكشفت الدراسة أنه رغم ذلك فقد سجل الأشخاص أداء أفضل فى الاختبارات المتعلقة بالتركيز خلال أشهر الصيف، ما يشير إلى أن الجسم يستوحى القوة والتركيز من ساعته الداخلية أكثر من ضوء النهار الخارجى.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص يكونوا فى أقل حالات تركيزهم خلال فترة التحول إلى الشتاء فى شهر ديسمبر، حيث يكون النهار فى أقل ساعاته.

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