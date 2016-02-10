دراسة: الحرمان من النوم يقودك لاعترافات غير حقيقية

كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة بين الإرهاق والاعترافات غير الحقيقية.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإقرار بأشياء لم يفعلونها إذا ما لم يحصلوا على القدر الكافى من النوم، مقارنة بمن يحصلون على النوم الكافى لهم.

وبحسب الدراسة التى أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا، ونقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم اختبار ما إذا كان احتمالات القيام باعتراف غير حقيقى تتم من خلال حرمان الأشخاص من النوم، حيث يتعلق ذلك بالقدرة على توقع نتائج أفعال شخص ما.

وقال الباحثون إن الحرمان من النوم يمهد لاعتراف خاطئ لأنه يضعف من القدرة على اتخاذ قرار معقد، لاسيما القدرة على توقع المخاطر والعواقب.

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