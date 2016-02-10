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قافلة طبية تجوب قرى درب الأربعين بالوادي الجديد

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قافلة طبية تجوب قرى درب الأربعين بالوادي الجديد قافلة طبية تجوب قرى درب الأربعين بالوادي الجديد

قافلة طبية – أرشيفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قافلة طبية لقرى درب الأربعين المرحلة الثانية جنوب باريس بالوادى الجديد.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصح بالوادي الجديد، إن القافلة تضم 7 تخصصات طبية “باطنية، أطفال، عظام، رمد، نساء وتوليد، أسنان ، أنف وأذن وحنجرة”؛ لتوقيع الكشف الطبي على أهالي القرية الثانية بمنطقة درب الأربعين وصرف الأدوية بالمجان.

وأضافت، أن المركز بصدد قوافل طبية، خلال الشهر الجاري لقري الأربعين الأربعة وقرى المكس والقصر القبلي؛ لمواجهة نقص الخدمات والكوادر الطبية .

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