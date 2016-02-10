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ضبط صاحب مصنع حلويات سرق 207 ألف كيلو وات‎ كهرباء بسوهاج

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ضبط صاحب مصنع حلويات سرق 207 ألف كيلو وات‎ كهرباء بسوهاج ضبط صاحب مصنع حلويات سرق 207 ألف كيلو وات‎ كهرباء بسوهاج

نجح ضباط شرطة مباحث الكهرباء بمحافظة سوهاج، الأربعاء، من تحرير محضر لمصنع للحلويات بالمنطقة الصناعية بطهطا لسرقته التيار الكهربائى ومخالفته لقواعد توصيل التيار.

وكان الرائد تامر النجار، رئيس مباحث شرطة الكهرباء بسوهاج، تلقى بلاغا من هندسة كهرباء مدينة طهطا تفيد وجود فاقد كبير فى كمية الكهرباء المخصصة لطهطا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين للجنة تم تشكيلها بمعرفة مباحث الكهرباء تتكون من ممثلين للمعمل الهندسى وفنيين ورجال مباحث الكهرباء.

وتبين أن مصنع للحلويات بالمنطقة الصناعية بإدارة أيمن .ع .م سبب هذا الفاقد من الكهرباء، لسرقته التيار الكهربائى بدون وجه حق، لاسيما وأن المصنع ﻻ يوجد به عداد للكهرباء.

وتم تقدير الفاقد وما تم سرقته من تيار وتبين أنه يعادل 207 ألف كيلو وات، بما يوازى تشغيل معدات وماكينات تزيد طاقتها عن 40 حصانًا.

 تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا ﻻتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

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