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مصرع طفلين غرقًا أثناء لهوهما بإحدى الترع في أسيوط

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مصرع طفلين غرقًا أثناء لهوهما بإحدى الترع في أسيوط مصرع طفلين غرقًا أثناء لهوهما بإحدى الترع في أسيوط

غرق- أرشيفية

لقي طفلان مصرعهما غرقا أثناء لهوهما ​​في ترعة الرى بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، الأربعاء.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد مصرع كلٍ من “أشرف ر ع”، 5 سنوات، و”مصطفى س م” 6 سنوات، مقيمين قرية درنكة أثناء تواجدهما للعب بأحد الترع المارة بالقرية.

وانتقلت على الفوار قوات من الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية والاسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثتي الطفلين، ونقلهما إلى مستشفى الإيمان العام

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

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