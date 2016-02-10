أندية أوروبية تعترض على زيادة مقاعد كأس العالم من 32 إلى 40

(إفي): أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم معارضتها بقوة لزيادة عدد مقاعد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من 32 إلى 40 فريقا.

وقال أومبرتو جانديني، النائب الأول لرئيس الرابطة والمدير العام لفريق ميلان الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي أثناء انعقاد الجمعية العمومية للرابطة اليوم الثلاثاء إن "الأندية هي التي تشغِل اللاعبين ولدينا الكثير لنقوله حول استغلالهم".

وكانت لجنة إصلاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد طرحت مبادرة لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 40 فريقا لكن الأندية اعتبرت أن "العبء الذي يقع على عاتق اللاعبين بلغ ذروته".

وقالت الرابطة بعد اجتماع لمدة يومين شارك فيه أعضاء 143 ناديا أوروبيا "لا يجب تعريض التوازن الصحي بين المنتخبات الوطنية والأندية للخطر".

وأعربت الرابطة خلال جمعيتها العمومية عن دعمها للأمين العام المؤقت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) جياني إنفانتيو في ترشحه لرئاسة (فيفا).

وقال جانديني "نعرف جياني جيدا، لقد كان محوريا في إقامة علاقة بين ويفا ورابطة الأندية الأوروبية.. نرى في ترشحه فرصة له، لعله يفيد كرة القدم العالمية. إنه يستحق الأفضل".

وتضم الرابطة 220 ناديا، ولها ممثلين اثنين في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة ولكن ليس لها حق التصويت في انتخابات رئاسة الفيفا.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الجمعية العمومية، أعلنت الرابطة انها اتفقت مع (ويفا) على توزيع 150 مليون يورو على الأندية لترك لاعبيها في كأس الأمم الأوروبية 2016 باتباع آلية مماثلة للتي تم تطبيقها في نسخة "يورو 2012" التي أقيمت ببولندا وأوكرانيا.

وسيتم تخصيص 50 مليون يورو لمرحلة التأهل للبطولة، والتي انتهت بالفعل، و100 مليون للنهائيات، التي ستقام في فرنسا بين 10 يونيو و10 يوليو.