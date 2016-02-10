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القوات المسلحة تفتح باب التقدم للعمل بالمشروعات القومية اعتبارًا من السبت المقل

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القوات المسلحة تفتح باب التقدم للعمل بالمشروعات القومية اعتبارًا من السبت المقل القوات المسلحة تفتح باب التقدم للعمل بالمشروعات القومية اعتبارًا من السبت المقل

ماكينات حفر آبار المياه – أرشيفية

أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، توفير العديد من فرص العمل لذوي الخبرة والكفاءة من الفنيين وعمال التشغيل والصيانة للعمل على ماكينات الأساسات العميقة ” دق الخوازيق ” وماكينات حفر آبار المياه للعمل بالمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات.

كما توفر الهيئة الهندسية الإمكانية لتدريب سائقي المعدات الأخرى للعمل على ماكينات الأساسات العميقة وماكينات حفر الآبار لمدة شهر مدفوع الأجر، على أن يتم التعيين لمن يثبت كفاءته بعد اجتياز الاختبارات المقررة بشرط إجادته للقراءة باللغتين العربية والانجليزية، وذلك ستمرارا لجهود القوات المسلحة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة على أرض .

وتقدم طلبات التعيين والالتحاق بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة الأفريقية بجوار مستشفى عين شمس التخصصى – العباسية لتخصص الأساسيات العميقة، وبمقر دار المياه بشارع حسن مأمون خلف مدرسة المنهل – مدينة نصر للعمل على ماكينات حفر الآبار، ويرفق بها الأوراق والشهادات اللازمة ” شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة منها وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة رخصة القيادة المهنية، وشهادة الميلاد وصورة شهادة المؤهل وشهادة الخبرة إن وجدت”، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/2/2016 ولمدة شهر.

 

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