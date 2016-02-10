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تيار الاستقلال يكرم المشير طنطاوي لدوره في ثورة يناير

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تيار الاستقلال يكرم المشير طنطاوي لدوره في ثورة يناير تيار الاستقلال يكرم المشير طنطاوي لدوره في ثورة يناير

المشير حسين طنطاوي

ينظم تيار الاستقلال، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، ظهر اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم المشير حسين طنطاوي، على دوره العظيم في ثورة 25 يناير، وقيادته البلاد للوصول إلى بر الأمان.

وقال “الفضالي”، في تصريحات صحفية له اليوم: “سنكرِّم المشير لما له من دورٍ في حماية وثورة 25 يناير، ورسالة للإرهابيين بأن المصريين يد واحدة”.

ومن المتوقع مشاركة عددًا من الشخصيات السياسية البارزة على رأسهم:” عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللواء سامح سيف اليزل، النائب البرلماني، السيدالشريف، وكيل مجلس النواب، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إلى جانب عددٍ من الضباط السابقين”.

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