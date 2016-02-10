مصرع عجوز أسفل عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان بالمنوفية

لقى موظف بقرية الراهب، التابعة لمركز شبين الكوم، مصرعه إثر اصطدام قطار منوف _ طنطا به، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بمصرع "عبد العزيز محمد" 80 عاما موظف بالمعاش، إثر اصطدام قطار منوف _ طنطا به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.