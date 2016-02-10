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اصطدام القطار المتجه من الأقصر إلى القاهرة بسيارة بمحطة مغاغة فى المنيا

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اصطدام القطار المتجه من الأقصر إلى القاهرة بسيارة بمحطة مغاغة فى المنيا اصطدام القطار المتجه من الأقصر إلى القاهرة بسيارة بمحطة مغاغة فى المنيا
أكد عدد من ركاب القطار رقم 1903، المتجه من الأقصر إلى القاهرة، أن القطار اصطدم منذ قليل، بسيارة ملاكى بالقرب من محطة مغاغة بمحافظة المنيا، وتوقف القطار وجارى وصول رجال الإسعاف والشرطة لموقع الحادث.

ومن جانبه قال أحمد سند ابن محافظة الأقصر وأحد ركاب القطار، إنهم فوجئوا منذ قليل، بصوت اصطدام قوى بالقطار، وتوقف القطار على الفور ونشب حريق فى تكييفات العربة الأخيرة بالقطار، وتبين أن القطار الذى يستقلونه اصطدم بسيارة ملاكى، وما زال القطار متوقفا لحين إخماد الحريق الطفيف الذى اندلع بتكييف العربة الأخيرة.

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مصر 365