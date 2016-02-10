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"مرور الجيزة" تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 18 توك توك

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"مرور الجيزة" تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 18 توك توك "مرور الجيزة" تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 18 توك توك
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4607 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 42 مخالفة تجاوز سرعات 1680 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 38 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 18 توك توك و13مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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