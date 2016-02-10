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القبض على عاطل بحوزته 129 لفافة هيروين فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 129 لفافة هيروين فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 129 لفافة هيروين فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من القبض على عاطل شهرته "أبو تريكة " بحوزته 129 تذكرة هيروين.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد أحمد حماد رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المتهم"أحمد. ا. ح" شهرته / أبو تريكة 31 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبو صوير سبق اتهامه فى 4 قضايا بتهمة "مخدرات" بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من ناحية محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفر إحداها عن ضبطه وبحوزته (129) تذكرة من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "150 جراما" ومبلغ مالى قدره 250 جنيه، وتليفون محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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