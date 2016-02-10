ضبط 8 متهمين هاربين وتحرير 897 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز، منوف، الشهداء، قويسنا، السادات، شبين الكوم، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة، المسئول عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم، وأسفرت جهودها عن ضبط 17 دراجة نارية "بدون لوحات"، 31 حالة سحب تراخيص، سيارة بدون لوحات، 18 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 23 حالة تحدث فى المحمول، و3 حالات ركاب زيادة، 42 حالة تصالح فورى،897 مخالفات على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.