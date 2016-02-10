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مباحث البياضية تضبط هاربا من 14 قضية متنوعة بالأقصر

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مباحث البياضية تضبط هاربا من 14 قضية متنوعة بالأقصر مباحث البياضية تضبط هاربا من 14 قضية متنوعة بالأقصر
نجحت رجال مباحث مركز شرطة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى ضبط هارب محكوم عليه فى 14 قضية متنوعة بين تجارة فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من الرائد محمود دعبس، رئيس مباحث مركز البياضية "بالمناوبة"، يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد نصر من ضبط "محمد .م.م" 32 عاما مقيم نجع اللوانس دائرة المركز، هاربا من 14 حكما متنوعا ما بين تجارة مخدرات وحيازة أسلحة نارية وبحوزته بندقية خرطوش حديثة الصنع متعددة الطلقات، وتم تحرير محضر رقم 325 إدارى مركز البياضية، وأحيل للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر 365