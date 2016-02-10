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القبض على 3 عاطلين وربة منزل هاربين من 70 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

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القبض على 3 عاطلين وربة منزل هاربين من 70 حكما قضائيا فى الإسماعيلية القبض على 3 عاطلين وربة منزل هاربين من 70 حكما قضائيا فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 3 عاطلين وربة منزل هاربين من 70 حكما قضائيا.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على المتهم "محمد.ع. ن" 30 سنة عاطل مقيم الكرايم ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى ( 35 ) حكما قضائيا بتهم "تبديد" بلغ إجمالى العقوبة فيها الحبس 45 سنة، والمتهم "عوض.م. ع" 50 سنة عاطل مقيم عزبة أبوعياد ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى ( 13 ) حكما قضائيا بتهم "تبديد" بلغ إجمالى العقوبة فيها الحبس 11 سنة، والمتهم "حسين.م. ر" 40 سنة عاطل مقيم عزبة الصفيح ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى ( 13 ) حكما قضائيا بتهم "تبديد" بلغ إجمالى العقوبة فيها الحبس 9 سنوات.

كما تم ضبط "نيفين. ا. ا" 35 ربة منزل مقيمة أبوصوير المحطة ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليها فى ( 9 ) أحكام قضائيه بتهم "تبديد" بلغ إجمالى العقوبة فيها الحبس 7 سنوات.

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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