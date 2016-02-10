«الزراعة» تجدد مناشدتها لمربي الماشية بتحصينها ضد «الحمى القلاعية» مجانًا

جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مناشدتها لكافة مربي الماشية، بضرورة التوجه الى الوحدات البيطرية لتحصين رؤوس الماشية الخاصة بهم بالمجان، من مرتين الى ثلاث مرات سنوياً، ضد الإصابة بمرض الحمى القلاعية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرر قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتحصينات ضد الحمى القلاعية بالمجان، مؤكدًا أنه تم تدبير مبلغ 38 مليون جنيه لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية بالمجان، خاصة لصغار المربيين.

وأوضح البيان ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية وضعت برنامجاً تدريبياً وتوعوياً للمربين لإرشادهم نحو الإلتزام بالتحصينات وأهميتها لمنع ظهور وانتشار الأمراض الوبائية والمعدية، وكيفية التخلص الآمن والصحي من الحيوانات النافقة حتى لا تكون مصدراً لإنتشار العدوى، فضلاً عن المتابعة الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور الأعراض المرضية.وتابعت الوزارة أن الهيئة وكافة الادارات والوحدات التابعة لها تفتح الباب للتحصين الدوري من 4-6 أشهر بلقاح الحمى القلاعية، من خلال لجان التحصين التي يتم مراقبتها ومتابعتها والإشراف عليها من قبل أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي.

وأشار البيان الى أنه تم تفعيل فرق التقصي النشط، للسيطرة على أى بؤرة مصابة، وتحصين الماشية من 5 أمراض وبائية وهي الحمى القلاعية،والجلد العقدى، وطاعون المجترات الصغيرة، والوادى المتصدع، وجدرى الأغنام، مشيرة الى انه تم تخصيص خط ساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلقي بلاغات الاشتباه من المربيين ومديريات الطب البيطري على الرقم المختصر 19561.