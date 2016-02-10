ضبط 5 عناصر إخوانية أثناء عقدهم اجتماع سري بالاسماعيلية

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم القاء القبض على 5 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية فجر اليوم، بمدينة التل الكبير.

وقال المصدر، إن معلومات وردت إلى جهاز الأمن الوطنى بالاسماعيلية بقيام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بالإعداد لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وأنهم يعقدون اجتماعات سرية بمقر منزل أحدهم بالتل الكبير بالاسماعيلية.

وأضاف، أنه على الفور تم تشكيل قوة من ضباط إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن استهدفت بعض العناصر النشطة المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصر الجماعات الدينية المؤيدة لها.

وأشار إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط كل من ” نور أ . سن 56 مدرس، رضا س. سن 58 معاون بيطرى، عصمت ع. سن 52 ، سالم ع. سن 47 عامل زراعى، سالم س. سن 51 عاطل”.