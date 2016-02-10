«الإسكان»: 2000حاجز بـ«دار مصر» اختاروا عينات التشطيب من ٤آلاف سجلوا بياناتهم

أعلن المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، الذي تنفذه وزارة الإسكان، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك نحو 2000 حاجزًا بالمشروع اختاروا عينات التشطيب، من إجمالي ٤ آلاف قاموا بتسجيل بياناتهم من خلال رابط “الإسكان المتوسط ” بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities .gov.eg، والذي بدأ إطلاقه السبت الماضي.

ومن المقرر استمرار الموقع في تلقى اختيارات الحاجزين لعينات التشطيب حتى تاريخ الـ 20 من فبراير الجاري.

وقال المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ المشروع: ” إنه في حالة عدم تحديد اختيار من الحاجزين خلال الفترة المعلن عنها، سيتم تخصيص النموذج الأكثر اختيارًا لهم، كما أن النموذج الذي سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده، وتحويله إلى النموذج الأكثر اختيارًا، وفي حالة الرغبة لمعاينة النماذج على الطبيعة، يمكن للحاجزين زيارة المشروع بمدينة العبور” .

وأضاف “نبيه”، أن خطوات التسجيل متاحة على الموقع الإلكتروني، ويمكن في حالة وجود أي استفسار، التواصل مع فريق العمل بالهيئة من خلال البريد الإلكتروني.