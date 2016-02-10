أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الإسكان»: 2000حاجز بـ«دار مصر» اختاروا عينات التشطيب من ٤آلاف سجلوا بياناتهم

Google+ Print
«الإسكان»: 2000حاجز بـ«دار مصر» اختاروا عينات التشطيب من ٤آلاف سجلوا بياناتهم «الإسكان»: 2000حاجز بـ«دار مصر» اختاروا عينات التشطيب من ٤آلاف سجلوا بياناتهم

مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

أعلن المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ مشروع “دار ” للإسكان المتوسط، الذي تنفذه وزارة الإسكان، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك نحو 2000 حاجزًا بالمشروع اختاروا عينات التشطيب، من إجمالي ٤ آلاف قاموا بتسجيل بياناتهم من خلال رابط “الإسكان المتوسط ” بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    www.newcities .gov.eg، والذي بدأ إطلاقه السبت الماضي.

ومن المقرر استمرار الموقع في تلقى اختيارات الحاجزين لعينات التشطيب حتى تاريخ الـ 20 من فبراير الجاري.

وقال المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ المشروع: ” إنه في حالة عدم تحديد اختيار من الحاجزين خلال الفترة المعلن عنها، سيتم تخصيص النموذج الأكثر اختيارًا لهم، كما أن النموذج الذي سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده، وتحويله إلى النموذج الأكثر اختيارًا، وفي حالة الرغبة لمعاينة النماذج على الطبيعة، يمكن للحاجزين زيارة المشروع بمدينة العبور” .

وأضاف “نبيه”، أن خطوات التسجيل متاحة على الموقع الإلكتروني، ويمكن في حالة وجود أي استفسار، التواصل مع فريق العمل بالهيئة من خلال البريد الإلكتروني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا