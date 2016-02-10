أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة الأقصر تعقد "بروتوكول ثلاثى" لإعادة تدوير 736 ألف طن مخلفات سنويا

Google+ Print
محافظة الأقصر تعقد "بروتوكول ثلاثى" لإعادة تدوير 736 ألف طن مخلفات سنويا محافظة الأقصر تعقد "بروتوكول ثلاثى" لإعادة تدوير 736 ألف طن مخلفات سنويا
ناقش اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر مع عدد من التنفيذين والمسئولين، اليوم الأربعاء، سبل التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول ثلاثى مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة النصر للخدمات والصيانة، وصندوق الاستشارات الفنية والتكنولوجية لإنشاء مجمعات لتدوير المخلفات ومناطق المدفن الصحى.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أنه يجرى دراسة المشروع مع مسئولى المحافظة ومناقشة بنود هذا البروتوكول وتحديد دور كافة الجهات المسئولة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مشيراً إلى تنوع المخلفات بالمحافظة ما بين البلدية الصلبة ومخلفات البناء، ومخلفات طبية وزراعية لتبلغ 736 ألف طن سنوياً، لذلك لابد من دراسة سبل تدويرها والاستفادة منها بدلاً من حرقها والإضرار بالبيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365