محافظة الأقصر تعقد "بروتوكول ثلاثى" لإعادة تدوير 736 ألف طن مخلفات سنويا

ناقش اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر مع عدد من التنفيذين والمسئولين، اليوم الأربعاء، سبل التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول ثلاثى مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة النصر للخدمات والصيانة، وصندوق الاستشارات الفنية والتكنولوجية لإنشاء مجمعات لتدوير المخلفات ومناطق المدفن الصحى.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أنه يجرى دراسة المشروع مع مسئولى المحافظة ومناقشة بنود هذا البروتوكول وتحديد دور كافة الجهات المسئولة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مشيراً إلى تنوع المخلفات بالمحافظة ما بين البلدية الصلبة ومخلفات البناء، ومخلفات طبية وزراعية لتبلغ 736 ألف طن سنوياً، لذلك لابد من دراسة سبل تدويرها والاستفادة منها بدلاً من حرقها والإضرار بالبيئة.