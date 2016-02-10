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تظاهر هيئة التمريض بجامعة طنطا لحرمانهم من الاقتصادى وعدم صرف الكادر

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تظاهر هيئة التمريض بجامعة طنطا لحرمانهم من الاقتصادى وعدم صرف الكادر تظاهر هيئة التمريض بجامعة طنطا لحرمانهم من الاقتصادى وعدم صرف الكادر
تظاهر العشرات من ممرضات مستشفى الفرنساوى العالمى التابع لجامعة طنطا، والعاملين بالمهن الطبية من أخصائيى التحاليل وفنيى الأشعة والصيانة، اليوم الأربعاء، أمام باب المستشفى داخل المجمع الطبى بجامعة طنطا للمطالبة بحقوقهم المالية.
>تظاهر تمريض مستشفى الفرنساوى العالمى بجامعة طنطا (1)
>وأكد المتظاهرون أن لهم حقوق مالية تتجاهلها الإدارة، ولم يتم صرف الكادر حتى تاريخه، رغم اعتماده رسميا من شهر ديسمبر الماضى، والمفاجأة أن الإدارة قامت برفع استمارة الاقتصادى، بحجة صرف الكادر، الذى لم يصرف من الأساس، علما أن الاقتصادى بقيمة الأساسى حد أدنى 300 جنيه.
>تظاهر تمريض مستشفى الفرنساوى العالمى بجامعة طنطا (2)
>وأكد المتظاهرون أن رئيس الجامعة سبق واجتمع بوفد منهم، واستمع لمطالبهم، ووعدهم بحلها كاملة والاستجابة لهم باعتبارها مطالب مشروعة، وهو ما لم يحدث، بل كانت المفاجأة وهى حرمانهم من الاقتصادى على حد وصفهم.
>تظاهر تمريض مستشفى الفرنساوى العالمى بجامعة طنطا (3)
>وقال المتظاهرون إنهم يطالبون بالعدالة الاجتماعية، مؤكدين أن رواتبهم ضعيفة للغاية، وردد المتظاهرون هتافات منها "عايزين مسئول من عالكرسى يقوم، عايزين حقوقنا، عايزين إقالة المدير، مش عايزينه مش عايزينه، المدير يمشى، عار عار عار دكتور جمال مخدش قرار، عايزين مديرين من الصين، مديرنا مش نافعين".
>تظاهر تمريض مستشفى الفرنساوى العالمى بجامعة طنطا (4)
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