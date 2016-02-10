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وصفة مذهلة من الزنجبيل والعسل لتقوية القدرة الجنسية

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وصفة مذهلة من الزنجبيل والعسل لتقوية القدرة الجنسية وصفة مذهلة من الزنجبيل والعسل لتقوية القدرة الجنسية
كثير من الرجال حول العالم يعانون من انخفاض الرغبة والقدرة الجنسية بسبب الإجهاد فى العمل أو بعض المشاكل العضوية، وهذا مايدفعهم لشراء الأدوية التى تعالج هذه الاضطرابات.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Healthy Foodstar"، عن وصفة مذهلة من الزنجبيل والعسل تعزز الرغبة والقدرة الجنسية، وتشمل:

مكونات الوصفة:
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>300 جراما من جذر الزنجبيل
>إناء من الزجاج 1 لتر
>2 ملعقة طعام من العسل
>كوب من عصير الليمون

كيفية التجهيز:
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>يغسل جذر الزنجبيل، ويقشر ثم يقطع إلى قطع صغيرة، وتوضع شرائح الزنجبيل فى الإناء الزجاجى ثم يتم صب العسل والليمون، ويترك الإناء فى مكان دافئ لمدة 14 يوما.

طريقة الاستعمال:
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>1 ملعقة صغيرة ثلاث مرات فى اليوم، لمدة نصف ساعة قبل وجبات الطعام، وقبل ممارسة العلاقة الجنسية.
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مصر 365