وصفة مذهلة من الزنجبيل والعسل لتقوية القدرة الجنسية

كثير من الرجال حول العالم يعانون من انخفاض الرغبة والقدرة الجنسية بسبب الإجهاد فى العمل أو بعض المشاكل العضوية، وهذا مايدفعهم لشراء الأدوية التى تعالج هذه الاضطرابات.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Healthy Foodstar"، عن وصفة مذهلة من الزنجبيل والعسل تعزز الرغبة والقدرة الجنسية، وتشمل:

مكونات الوصفة:

>

كيفية التجهيز:

>

طريقة الاستعمال:

>

>300 جراما من جذر الزنجبيل>إناء من الزجاج 1 لتر>2 ملعقة طعام من العسل>كوب من عصير الليمون>يغسل جذر الزنجبيل، ويقشر ثم يقطع إلى قطع صغيرة، وتوضع شرائح الزنجبيل فى الإناء الزجاجى ثم يتم صب العسل والليمون، ويترك الإناء فى مكان دافئ لمدة 14 يوما.>1 ملعقة صغيرة ثلاث مرات فى اليوم، لمدة نصف ساعة قبل وجبات الطعام، وقبل ممارسة العلاقة الجنسية.