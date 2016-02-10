باحثون: التعرض للضغوط النفسية يساهم فى تقليل الوزن وحرق الدهون

كشف باحثون أن التعرض للضغوط ربما يساعد الشخص على فقدان الوزن.

واكتشف علماء بريطانيون أنه عندما يتعرض الناس لضغط نفسى، تبدأ عملية الحرق لديهم تعمل بسرعة، ما يؤدى لرفع معدلات حرق السعرات الحرارية.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الخبراء بجامعة نوتينجهام اكتشفوا أنه عندما تطلق هرمونات الضغط فى الجسم، يتم تفعيل ما يسمى بـ"الدهون البنية" الصحية والتى تقوم بحرق الجلوكوز كى تنتج الحرارة فى الجسم.

وأكد العلماء البريطانيون أن الإجهاد البسيط ربما يتم استخدامه فى المستقبل إلى جانب برامج أنظمة إنقاص الوزن.

وأشاروا إلى أنه مجرد توقع أن يتعرض الإنسان لموقف ضاغط يتسبب فى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول الذى يرتبط بالضغط والتوتر، موضحين أن زيادة إفراز هذا الهرمون تؤدى إلى تنشيط عمل الدهون البنية، مما يولد الحرارة فى الجسم، ومن ثم ينتج عنه حرق السعرات الحرارية.

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