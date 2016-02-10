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محافظ أسوان: طالبنا وزير الإسكان باعتماد 69 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الصرف

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محافظ أسوان: طالبنا وزير الإسكان باعتماد 69 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الصرف محافظ أسوان: طالبنا وزير الإسكان باعتماد 69 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الصرف
أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه تم رفع مطالب المواطنين بالمحافظة المتعلقة بمشروعات الصرف الصحى العاجلة، للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، لتدبير اعتماد مالى قدره 69 مليون جنيه منها 23 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب و46 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحى، حتى يتسنى البدء فى تنفيذ الحلول العاجلة ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالى، مع إدراج اعتماد مالى قدره 156.8 مليون جنيه ضمن الخطة المالية القادمة 2016/2017 كحلول جذرية لهذه المشاكل الملحة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان له، بأنه يتابع مع المسئولين بالهيئة القومية والشركة القابضة والمقاولون العرب بسرعة إنهاء إحلال وتجديد 1 كم من خط الطرد الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى رقم 11 بمنطقة الكرور والمؤدى لمحطة 13 بالشلال بعد تكليف المحافظ لكلية الهندسة بجامعة أسوان بإعداد تقرير فنى، والذى أوصى باختيار المسار المناسب للخط لحل مشكلة تكرار الكسور بالخط بسبب صعوبة التضاريس، وما يترتب عليه من انقطاع مياه الشرب للمنطقة والمناطق السكنية المجاورة.

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