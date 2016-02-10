مطار شرم الشيخ يستقبل 2132 راكبا من جنسيات مختلفة

أكد العميد عصام خضر، مدير إدارة الأزمات بجنوب سيناء، أن نسبة السياحة فى شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، 30%، مشيرا إلى أن مطار شرم الشيخ استقبل 2132 راكبا من جنسيات مختلفة على متن 28طائرة، وغادر المطار 2961 راكبا على متن 28طائرة أيضا.

وأضاف "خضر"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المطار استقبل 1013سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات على متن 7طائرات، بينما غادر المطار 1317سائحا بعد قضاء إجازتهم بشرم الشيخ على متن 8طائرات، واستقبل 1119راكبا مصريا على متن 21طائرة، وغادر المطار 1644راكبا على متن 20طائرة.

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