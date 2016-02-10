محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بالزيارة ليلاً للوقوف على سير العمل

فاجأ المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، العاملين والمرضى بالمسستشفى العام بالزيارة ليلاً، للوقوف على سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، رافقه خلال الزيارة اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم ، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد.

خلال الزيارة تفقد محافظ الفيوم قسم الاستقبال وتأكد من الالتزام بالرسوم المقررة للزيارة، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالنوبتجيات الليلية، وكذا دفاتر التذاكر، كما تفقد العديد من أقسام المستشفى للاطمئنان على صحة المرضى والتأكد من متابعة الاطباء وطاقم التمريض لهم بتلك الأقسام واستمع إلى المرضى ومطالبهم، وخلال الزيارة قرر المحافظ منح الدكتور احمد منير عبد الرحمن الطبيب النوبتجى بالفترة المسائية والممرض أسامه فتحي سعيد مكافأة مالية وشهادة تقدير لالتزامهم بالعمل حيث أثنى المرضى على تفانيهم فى العمل وجهدهم وذلك إعمالاً بمبدأ الثواب والعقاب، وأثناء الزيارة أصدر تكليفات مشددة بالمحافظة على النظافة العامة بالمستشفى، وتوفير البيئة المناسبة لراحة المرضى.

أكد محافظ الفيوم أن الزيارات المفاجئة مستمرة للوقوف على سير العمل، والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى القطاعات الخدمية عامة وقطاع الصحة خاصة، مشيراً إلى حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتيسير سبل علاجهم على الوجه الأمثل، مضيفاً بأن المحافظة تقوم حالياً بعدة خطوات جادة لإنشاء مستشفيات جديدة على أعلى مستوى لتدخل الخدمة فى أسرع وقت لتساهم فى التيسير على المرضى وزيادة الخدمة المقدمة والإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة ، مؤكداً أن الدولة ماضية قدماً فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة المرضى منهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة من أدوية وأجهزة ومنشآت طبية.

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