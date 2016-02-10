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فتاة بروض الفرج تخدع 4 "عرسان" وتتركهم بعد سرقة الشبكة

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فتاة بروض الفرج تخدع 4 "عرسان" وتتركهم بعد سرقة الشبكة فتاة بروض الفرج تخدع 4 "عرسان" وتتركهم بعد سرقة الشبكة
أقام "رأفت.د" دعوى رد ضد خطيبته "ميرفت.ف" بعد رفضها إتمام الزواج دون سبب، بعد أن أعطاها 100ألف جنيه وشبكة تقدر بـ 50 ألفا ورفضها رد الشبكة.

وتابع فى الدعوى التى حملت رقم956لسنة 2016 أمام محكمة الأسرة بروض الفرج: تعرفت عليها عن طريق صديق لى تعرف على صديقتها عن طريق الإنترنت، ووقعت فى حبها وبعدها طلبت منى خطوبة بشكل رسمى، كون أهلها محافظين ولا يسمحون بعلاقات بين ولد وبنت قبل الزواج، وبالفعل تقدمت لها ومن وقتها وهم يتعاملون معى كـ"بنك" ويستغلونى أسوء استغلال.

واستكمل: علمت بعدها بفترة أننى الخاطب رقم 4، وأن العروس وأهلها قاموا برفضهم قبل الزواج بفترة قصيرة دون سبب، وبعد السؤال علمت من الرجال الذين سبقونى أنهم وقعوا ضحية لها وأهلها وشعرت أنهم ينصبون عليا وأنى وقعت ضحية لخداعهم.

وتابع: عندما طلبت التزامهم بموعد الزواج المحدد رفضوا وقالوا إنهم غير موافقين على الزواج وطردونى وفسخوا الخطبة ورفضوا إعطائى ما سرقوه منى .

- صحافة مواطن.. "لص" يسرق شبكة من "الكوشة" فى فرح أمام أعين الجميع بالشرقية.. أخذها بحجة عرضها على أهل العريس فظنوه من أقاربه.. و"العروسة" تفقد الوعى.. ونفس "الحرامى" سبق وسرق "نقوط" من فرح بالقرية

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مصر 365

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