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النقل : إغلاق 684 معبرا غير شرعيا خلال ثلاثة أيام فقط

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النقل : إغلاق 684 معبرا غير شرعيا خلال ثلاثة أيام فقط النقل : إغلاق 684 معبرا غير شرعيا خلال ثلاثة أيام فقط
أعلنت هيئة السكة الحديد قامت بإغلاق 684 معبرا غير شرعيا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، تلك المعابر التي أقامها المواطنون على طول شريط السكة الحديد ، على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والموصلات.

وتم إغلاق 135 معبرا في الدقهلية والمنوفية 83، والبحيرة 63 ، وكفر الشيخ 63، و الاسكندرية 42 ، ومرسي مطروح 36 ،والقليوبية 32 ، والشرقية 32 ، والإسماعيلية 29 ، والجيزة 22 ،و الاقصر 22 ،وقنا 20 ، ودمياط 19 ، واسوان 19 ، والسويس 17 ، والغربية 14 ،والمنيا 11 ، و القاهرة 11 ، والفيوم 7 ، وبني سويف 7مزلقانات.

وطالبت الهيئة من المواطنين عدم إعادة فتح تلك المعابر لما تشكله من خطورة على حياتهم.

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مصر 365