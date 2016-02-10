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بالفيديو - دورتموند يقهر شتوتجارت في عقر داره ويتأهل لنصف نهائي الكأس

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بالفيديو - دورتموند يقهر شتوتجارت في عقر داره ويتأهل لنصف نهائي الكأس بالفيديو - دورتموند يقهر شتوتجارت في عقر داره ويتأهل لنصف نهائي الكأس

(إفي): تأهل بروسيا دورتموند الثلاثاء إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم عقب الفوز اليوم على مضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بينز أرينا.

وكان بروسيا دورتموند تقدم مبكرا (ق5) عبر اللاعب ماركو رويس ولكن أصحاب الأرض تعادلوا (ق21) بواسطة لوكاس روب.

ثم عاد "أسود فستفاليا" للتقدم مجددا بواسطة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بعدها بـ10 دقائق ثم أضاف الأرميني هنريك ميختاريان الهدف الثالث (ق89).

وتأهل فيردر بريمن لنفس الدوري عقب تغلبه على مضيفه باير ليفركوزن بنفس النتيجة.

وتستكمل مباريات ربع النهائي الأربعاء بمواجهتي هايدنهايم مع هيرتا برلين وبوخوم مع بايرن ميونيخ.

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فيديو اليوم السابع

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