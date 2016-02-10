جوارديولا: ليفاندوفسكي هو أكثر لاعب محترف عملت معه

(إفي): اعتبر الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري هو "أكثر لاعب محترف" عمل معه.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم وفقا لما ذكرته صحيفة (ماركا):"إنه أكثر لاعب محترف عملت معه في مسيرتي. يفكر في الطعام الملائم له والنوم والتدريب طوال اليوم".

وتابع المدرب "دائما ما يكون موجودا حينما تحتاجه، لا يصاب أبدا لأنه يركز في هذه الأشياء. دائما ما يعرف ما هو أهم شيء لكي يظل في حالة بدنية مثالية".

وبخصوص بوخوم منافسه غدا في ربع نهائي كأس ألمانيا صرح "لاعبوه يتمتعون بالسرعة على الأطراف بجانب مهارتهم في خط الوسط".