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فاردي: ليستر يستمتع بالرحلة

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فاردي: ليستر يستمتع بالرحلة فاردي: ليستر يستمتع بالرحلة

(إفي): أكد الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز أن فريقه "يستمتع بالرحلة" في الموسم الذي يقدم فيه أداء مفاجئا اعتلى به الصدارة بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة برصيد 53 نقطة.

وقال فاردي:"نحن فقط نستمتع بالرحلة. إذا فكرت بصورة كبيرة بهذا الشأن، فإن ذلك سيؤثر عليك، الأمر بهذه البساطة. لذا سنواصل اللعب كما فعلنا منذ بداية الموسم".

ومن المقرر أن يواجه ليستر في الجولة المقبلة أرسنال، منتشيا بفوزه على مانشستر سيتي الجولة الماضية 1-3، وستكون أمامه فرصة توسيع الفارق الذي يفصله عن (الجانرز) أصحاب المركز الثالث إلى ثماني نقاط حال الفوز بالمباراة التي تقام الأحد المقبل.

وأوضح فاردي "أرسنال هناك في المراكز الأولى بجدول المسابقة. وكذلك نحن وسيتي وتوتنهام. قد يكون مانشستر يونايتد على بعد 10 نقاط، ولكن في ظل سير الأمور خلال الموسم، يمكن تعويض هذا الفارق بسهولة".

وأضاف اللاعب الذي مدد تعاقده مع فريقه حتى 2019 "سنتعامل مع الأمر خطوة تلو الأخرى، سنقاتل، ونأمل أن نواصل حصد النقاط".

وأرسنال واحد من فريقين اثنين تغلبا على ليستر هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه (2-5) في ملعب (كينج باور)، معقل متصدر الدوري في 26 سبتمبر الماضي.

وأردف "أعتقد أن الكثير من الأمور ستعتمد على التأمين الدفاعي. كما رأينا مؤخرا، حافظنا على نظافة شباكنا في مناسبات عديدة. ستكون مباراة صعبة للغاية دون شك، نعرف أن لديهم لاعبون على طراز عالمي، ورغم أننا خسرنا 2-5 في مواجهتنا الأخيرة، فسنثبت أن بإمكاننا أن نوجه لهم ضربات موجعة".

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