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تقارير - بيل قد يغيب عن ريال مدريد في مواجهة روما بدوري الأبطال

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تقارير - بيل قد يغيب عن ريال مدريد في مواجهة روما بدوري الأبطال تقارير - بيل قد يغيب عن ريال مدريد في مواجهة روما بدوري الأبطال

(إفي): كشفت تقارير إخبارية أن جناح ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، تجددت إصابته في الساق اليمنى، لتتضائل فرص مشاركته في دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي أمام روما يوم 17 من الشهر الجاري.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المستبعد بشكل كبير مشاركة الويلزي في مواجهة فريق العاصمة الإيطالي الهامة بدوري الأبطال على ملعب أوليمبيكو.

وكان بيل قد أصيب يوم 17 يناير الماضي في لقاء الليجا أمام سبورتنج خيخون بملعب سانتياجو برنابيو وكان من المنتظر أن يتعافى منها في غضون ثلاثة أسابيع، علما بأنه تعرض أكثر من مرة لهذه الإصابة مع الفريق الملكي ولكنها كانت دائما تداهم ساقه اليسرى.

وأوضحت التقارير أن بيل، وبعد أسبوع من التدرب على الرمال كجزء من برنامج تعافيه، حيث كان النادي الملكي قد نشر صورا دعائية له أثناء هذه المرحلة، عاد ليغيب عن مران الفريق وخضع لجلسات علاج طبيعي في مدينة فالديبيباس الرياضية بمدريد.

وكان مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قد تحدث السبت الماضي عن اللاعب الويلزي عشية مواجهة غرناطة بالليجا "بيل في وضع أفضل الآن، ولكنه لم يتعاف بشكل كلي، من الأفضل القيام بالأمور على أفضل وجه والسير خطوة بخطوة"، في إشارة لعدم المجازفة بالدفع به.

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