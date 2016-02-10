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بوفون: إيجواين كرزة فوق كعكة نابولي

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بوفون: إيجواين كرزة فوق كعكة نابولي بوفون: إيجواين كرزة فوق كعكة نابولي

(إفي): اعتبر قائد فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، جانلويجي بوفون أن الأرجنتيني جونزالو إيجواين هو أفضل وأبرز لاعبي نابولي هذا الموسم مشبها إياه بأنه "الكرزة الموجودة فوق الكعكة".

وقال بوفون في تصريحات لقناة (سكاي إيطاليا) قبل مواجهة الفريقين المرتقبة يوم السبت:"على الرغم من تعرضه لانتقادات في وقت من الأوقات، أثبت إيجواين أنه الكرزة الموجودة فوق كعكة نابولي. إنه فريق شجاع ويلعب كرة قدم فعالة وإيجواين هو نجمه".

وقلل الحارس من أهمية الشائعات التي تثار بخصوص اهتمام نادي ريال مدريد باستعادة إيجواين أو مهاجمه السابق ألبارو موراتا، زميل بوفون في يوفنتوس.

وصرح "كل وسائل الإعلام الرياضية تتحدث عن هذا ولكننا لا نلاحظ مؤشرات حول هذا في غرف الملابس. إعجاب الأندية باللاعبين يعني أنهم يقوموا بعمل جيد وهذا شيء مرضي".

وبخصوص منافسة يوفنتوس ونابولي على اللقب هذا الموسم قال الحارس إنه إذا ما كرر فريق الحفاظ على البطولة فإن هذا الأمر سيكون "ملحميا".

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