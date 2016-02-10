باريس تكشف عن شعار ملفها لاستضافة أوليمبياد 2024

(إفي): قدمت باريس شعار ملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الاوليمبية 2024 والمستوحى من أيقونتها الأثرية برج إيفل.

ويتكون الشعار من ثلاث خطوط ملونة تعطي معا شكل برج إيفل والرقم 24 في نفس الوقت.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، برنار لاباسيه، أن الشعار الذي صممته وكالة دراجون روج "يعكس بشكل رائع قيم وطموح الملف (الفرنسي)، ويتميز بعلاقته وحداثته وأناقته".

وأشار إلى أن اللجنة اختارت هذا التصميم للشعار لسهولة تصميمه ولكي يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص.

ومن المقرر الإعلان في 13 سبتمبر المقبل عن اسم المدينة التي ستحظى بشرف استضافة دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2024.