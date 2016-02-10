ميدو: أعتذر لجمهور الزمالك.. مبروك للأهلي.. وشكرا للاعبين وحازم إمام

اعتذر أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك المقال عن هزيمته أمام الأهلي الثلاثاء بهدفين دون مقابل في الدوري المصري الممتاز.

وأقيل ميدو بعد الهزيمة التي وسعت الفارق بين الزمالك الوصيف والأهلي المتصدر إلى 7 نقاط بعد انتهاء الدور الأول من المسابقة.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بتويتر:"أشكر اللاعبين والجهاز الفني خاصة حازم إمام أكثر شخص محترم قابلته في حياتي".

وأضاف "مبروك للأهلي وجمهوره الفوز المستحق، أتمنى لكم التوفيق".

وأتم "أعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم لأني خذلتكم ولكنني أخلصت في عملي من أول دقيقة حتى آخر لحظة لكن الله لم يوفقني، أحمده وأشكره على كل شيء".