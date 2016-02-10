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ميدو: لم أفكر في ' خيانة ' الزمالك.. والكل كان متربصا بنا

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ميدو: لم أفكر في ' خيانة ' الزمالك.. والكل كان متربصا بنا ميدو: لم أفكر في ' خيانة ' الزمالك.. والكل كان متربصا بنا

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق أنه لم يفكر مطلقا في تقديم استقالته عقب مباراة الأهلي بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها المباراة.

وأقيل ميدو عقب هزيمة الزمالك أمام منافسه اللدود الثلاثاء بهدفين دون رد على استاد برج العرب في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز الذي يحمل لقبه الفريق.

وقال ميدو بعد المباراة عبر قناة سي بي سي:"تولينا المسؤولية في ظروف صعبة وكنا نعلم حجم الضغوطات التي تنتظرنا".

ثم استدرك "لكن هذه هي كرة القدم وبغض النظر عن أي شيء سأظل مخلصا للزمالك بيتي وأتمنى له التوفيق دائما".

وأضاف "لم أفكر نهائيا في تقديم استقالتي قبل المباراة، فهذا نوع من أنواع الخيانة للزمالك. لقد أخلصنا في عملنا لأقصى درجة".

وأردف "أتوجه بشكر خاص لحازم إمام الذي حاولت مرارا إقناعه بدخول عالم التدريب. الكل كان متربصا بنا منذ البداية".

وتابع "مع أول تعادل بعد فوزنا بأربع مباريات كأن القيامة قد قامت، تعرضنا للهجوم رغم أن الأهلي أيضا كان يتعثر".

وأتم "هناك بعض الأشخاص لا يريدون لجيل الشباب أن ينجح سواء كانوا مدربين أو محللين أو في أي وظيفة أخرى بمجال الكرة".

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فيديو اليوم السابع