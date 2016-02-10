بدء اجتماع وزراء الري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

بدأ صباح اليوم اﻷربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبية بحضور المكتبين الاستشارين الفرنسيين “بي ار ال” و”ارتيليا”.

ويستعرض وزراء المياه في الاجتماع، ما تم التوافق عليه خلال المسار الفني علي مدار الأيام الثلاثة الماضية ، واستعراض المسودة النهائية للعرض الفني المشترك للمكتبين.

ومن المقرر، استمرار اجتماع الوزرء علي مدار يومين يتم خلالها التوافق حول المسارات الثلاث تمهيدا للاتفاق على موعد للتعاقد مع المكتبين الفرنسيين بعد إعداد المسودة النهائية للعرض الفني والمالي بحضور المكتب القانوني الانجليزي “كوربت” والبدء في دراسات المشروع الاثيوبي تنفيذا لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه قادة الدول الثلاثة مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم.