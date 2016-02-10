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دراسة مثيرة: الأشخاص الذين يعانون من الربو أقل عرضة للإصابة بسرطان المخ

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دراسة مثيرة: الأشخاص الذين يعانون من الربو أقل عرضة للإصابة بسرطان المخ دراسة مثيرة: الأشخاص الذين يعانون من الربو أقل عرضة للإصابة بسرطان المخ
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية فى الجهاز التنفسى والربو والإكزيما الجلدية قد يكونوا أقل عرضة للإصابة بالأورام السرطانية فى الدماغ.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 4500 مصاب بأورام فى المخ ووجدوا أن هناك تقريبًا 4200 شخص لا يعانون من أورام سرطانية خبيثة فى المخ، لافتين إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم تاريخ لحساسية الجهاز التنفسى والربو والأكزيما وهذا كان مرتبطًا بخفض خطر الإصابة بالورم السرطانى.

وأوضح الباحثون أن الناس الذين يعانون من الحساسية فى الجهاز التنفسى أو الأكزيما أقل عرضة للإصابة بسرطان المخ القاتل بنسبة 30%.

وأشار الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا فى دورية علم أوبئة السرطان، إلى أن 80% من جميع أورام الدماغ خبيثة والباقى أورام حميدة.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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