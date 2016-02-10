أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 16 تمثالًا أثريًا و 9 عملات معدنية بحوزة فلاح في المنيا‎

Google+ Print
ضبط 16 تمثالًا أثريًا و 9 عملات معدنية بحوزة فلاح في المنيا‎ ضبط 16 تمثالًا أثريًا و 9 عملات معدنية بحوزة فلاح في المنيا‎

تمكن ضباط مباحث قسم السياحة والآثار بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط فلاح يقيم بمركز سمالوط وبحوزته 16 تمثالًا أثريًا، وعدد من العملات المعدنية؛ بقصد الاتجار.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم السياحة والاثار بقيام “عطية . صالح”، 51 سنة فلاح ومقيم بقرية صليبة شوشة بسمالوط، وبحوزته قطع أثرية بمسكنة تمهيدا لبيعها .

وعقب الإجراءات قامت علي الفور مأمورية برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المدرية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث المركز، أسفرت عن ضبط المتهم  بمسكنة وبحوزته ” 16 تمثال مختلف الأشكال والأحجام، و9 عملات معدنية، و4 تميمة”، يشتبه في أثريتها .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عن المضبوطات, أقر بحيازتها بقصد الاتجار, تم تحرير المحضر اللازم, وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا