ضبط 16 تمثالًا أثريًا و 9 عملات معدنية بحوزة فلاح في المنيا‎

تمكن ضباط مباحث قسم السياحة والآثار بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط فلاح يقيم بمركز سمالوط وبحوزته 16 تمثالًا أثريًا، وعدد من العملات المعدنية؛ بقصد الاتجار.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم السياحة والاثار بقيام “عطية . صالح”، 51 سنة فلاح ومقيم بقرية صليبة شوشة بسمالوط، وبحوزته قطع أثرية بمسكنة تمهيدا لبيعها .

وعقب الإجراءات قامت علي الفور مأمورية برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المدرية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث المركز، أسفرت عن ضبط المتهم بمسكنة وبحوزته ” 16 تمثال مختلف الأشكال والأحجام، و9 عملات معدنية، و4 تميمة”، يشتبه في أثريتها .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عن المضبوطات, أقر بحيازتها بقصد الاتجار, تم تحرير المحضر اللازم, وجار العرض على النيابة العامة.