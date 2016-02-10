السكة الحديد تغلق 684 معبرًا غير شرعي خلال ثلاثة أيام

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن السكة الحديد وبالتنسيق مع شرطة النقل والموصلات قامت بإغلاق 684 معبرًا غير شرعيًا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري.

وأضاف أن تلك المعابر التي أقامها المواطنون على طول شريط السكة الحديد على مستوى الجمهورية حيت تم إغلاق 135 معبرًا في الدقهلية والمنوفية 83، والبحيرة 63 ، وكفر الشيخ 63، و الاسكندرية 42 ، ومرسي مطروح 36 ،والقليوبية 32 ، والشرقية 32 ، والإسماعيلية 29 ، والجيزة 22 ،و الاقصر 22 ،وقنا 20 ، ودمياط 19 ، واسوان 19 ، والسويس 17 ، والغربية 14 ،زالمنيا 11 ، و القاهرة 11 ، والفيوم 7 ، وبني سويف 7.

> وأكد “إبراهيم” وزير النقل أشاد بالجهود التي يبذلها رجال السكة الحديد وشرطة النقل والموصلات في إغلاق المعابر غير الشرعية كما ناشد المواطنين عدم إعادة فتحها حرصًا على حياتهم.