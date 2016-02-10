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السكة الحديد تغلق 684 معبرًا غير شرعي خلال ثلاثة أيام

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السكة الحديد تغلق 684 معبرًا غير شرعي خلال ثلاثة أيام السكة الحديد تغلق 684 معبرًا غير شرعي خلال ثلاثة أيام

قطارات السكة الحديد – أرشيفية

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن السكة الحديد وبالتنسيق مع شرطة النقل والموصلات قامت بإغلاق 684 معبرًا غير شرعيًا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري.

وأضاف أن تلك المعابر التي أقامها المواطنون على طول شريط السكة الحديد على مستوى الجمهورية حيت تم إغلاق 135 معبرًا في الدقهلية والمنوفية 83، والبحيرة 63 ، وكفر الشيخ 63، و الاسكندرية 42 ، ومرسي مطروح 36 ،والقليوبية 32 ، والشرقية 32 ، والإسماعيلية 29 ، والجيزة 22 ،و الاقصر 22 ،وقنا 20 ، ودمياط 19 ، واسوان 19 ، والسويس 17 ، والغربية 14 ،زالمنيا 11 ، و القاهرة 11 ، والفيوم 7 ، وبني سويف 7.
> وأكد “إبراهيم” وزير النقل أشاد بالجهود التي يبذلها رجال السكة الحديد وشرطة النقل والموصلات في إغلاق المعابر غير الشرعية كما ناشد المواطنين عدم إعادة فتحها حرصًا على حياتهم.

 

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